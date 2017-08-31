  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.456
    EURO 4.105
  • BIST 110010.49
    ALTIN 146.201
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'da 11 aşı zorunlu hale gelecek

Fransa'da 11 aşı zorunlu hale gelecek

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, bebek ve okul çağındaki çocuklara 2018'den itibaren 11 farklı aşının zorunlu hale getirileceğini belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada 11 aşı zorunlu hale gelecek

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, CNEWS televizyonunda katıldığı programda, okulların açılması dolayısıyla sağlık konusunda atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'da bebek ve okul çağındaki çocuklara mevcut durumda çocuk felci, tetanos ve difteriye karşı aşıların zorunlu olduğunu anımsatan Bakan Buzyn, "2018'den itibaren tüm çocuklara kızamık, boğmaca, kabakulak ve hepatit B gibi hastalıklarla savaşı artıracak 11 farklı aşı zorunlu hale getirilecek." ifadesini kullandı.

Ailelere bu aşıları yaptırmaları konusunda zaman tanınacağını belirten Agnes Buzyn, aşıların hazırlanması ve ailelere ulaştırılması gibi konularda esneklik sağlanacağını bildirdi.

Fransa'da çok sayıda aile, ilaç sektörünün baskıları sonucu söz konusu kararın gündeme geldiğini iddia ederek, projeye karşı kampanya başlatmıştı.

Buzyn, tepkiler üzerine, tasarıda belirtilen zorunlu aşılara karşı çıkan ebeveynlere yönelik 6 ay hapis ve 3 bin 750 avro para cezası uygulamasının gözden geçirileceğini kaydetmişti.

Etiketler: Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Fransa'da 11 aşı zorunlu hale gelecek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER