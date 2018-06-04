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Fransa yine göçmen kamplarını hedef aldı

Paris, yeni bir göçmen kampı tahliyesine sahne oldu. Geçen hafta kentteki en büyük göçmen kampının tahliyesinin ardından 2 kamp daha dağıtıldı.

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Fransa'da hedefte, yine kanal kıyısındaki göçmen kampları vardı. 

3 yıl içindeki 36'ncı tahliye operasyonunda, ağırlıklı olarak Afrikalı ve Afganlardan oluşan bin kadar göçmen, polis zoruyla çıkarılıp otobüslerle spor salonlarına götürüldü.

Göçmenlerden bir kısmı kayda alınıp çeşitli merkezlere yerleştirilecek.

Bir bölümü ise yine sokaklara dönecek.

Ancak geriye kalanların ne olacağı meçhul.

2 göçmenin boğulması ve kaçak kamplardaki kavgalar üzerine geçen hafta da Paris’teki en büyük göçmen kampı boşaltılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, AP

Etiketler: kamp, göçmen, fransa
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