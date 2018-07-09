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Fransa ve Suudi Arabistan'dan "gizli bilgiler" anlaşması

Fransa ile Suudi Arabistan, iki ülke arasında gizli bilgilerin korunmasına dair bir anlaşma imzaladı. Görüşmede savunma alanında yapılacak iş birlikleri de ele alındı.

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Fransa ve Suudi Arabistandan &quot;gizli bilgiler&quot; anlaşması

Suudi Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammet Bin Selman, Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanı Florence Parly ile Cide’de bir araya geldi.

Gizli bilgilerin korunması anlaşması

Toplantıda, savunma ve savunma altyapısının geliştirilmesiyle ilgili fırsatlar, bölgesel ve küresel gelişmelerde ikili iş birliği alanları ele alındı. Toplantının ardından Veliaht Prens ve Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanı, iki ülke arasında gizli bilgilerin korunması konusunda bir anlaşma imzaladı.

İki ülke arasında varılan anlaşma toplantısına Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed el-Ayyaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz er-Ruveyli, Savunma Bakanı Ofisi Genel Müdürü Dr. Hişam eş-Şeyh, Savunma Bakanı Askeri Danışmanı Tuğgeneral Mühendis Talal el-Uteybi ve Suudi Arabistan’ın Fransa ve İsviçre’deki Askeri Ateşesi Tuğgeneral Rükn Velid es-Seyf katıldı. 

Kaynak: Al Arabiya

Etiketler: Suudi Arabistan, Muhammet Bin Selman, fransa, Florence Parly, gizli bilgiler anlaşması
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