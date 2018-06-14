Fransa ve İtalya'dan sığınmacı krizi sonrası ilk görüşme

İtalya'daki yeni koalisyon hükümetinin göçmenlere kapılarını kapatması Fransa ve İtalya arasında krize yol açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, telefonda görüştü.

Fransa'dan geri adım

İki lider, Akdeniz'de 600'den fazla sığınmacıyla bekleyen Aquarius gemisiyle ilgili gelişmeleri ele aldı.

Macron, İtalya ve İtalyan halkını hedef alan hiçbir söz kullanmadığını söyledi.

Sığınmacı tedbirleri AB Zirvesi'ne taşınıyor

İtalya ile sığınmacılar için Avrupa çapında bir dayanışmanın gerekliliğini savundu, iş birliğinin geliştirilmesi isteğini yineledi.

İki lider, sığınmacılarla ilgili yeni inisiyatif ve tedbirlerin gerekli olduğunu düşünüyor. Bu da ay sonunda toplanacak AB Zirvesi'nde ele alınacak.

Görüşmenin iptal olduğu iddiaları asılsız

Son günlerde yarın ki görüşmenin iptal edileceğiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. İki lider bunu yalanladı.

Macron ve Conte, sığınmacı mevzusunun yanı sıra çok sayıda önemli dosyayı ele alacakları çalışma yemeğinde, Paris'te bir araya gelecek.

Macron sert çıktı

Macron, İtalya’nın Aquarius gemisini kabul etmeme kararını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" olarak nitelendirdi.

Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü de İtalyan'ın göç politikasna "Mide bulandırıcı" dedi.

İtalya özür talep etti

İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Fransız hükümetinin eleştirileri nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

"Dayanışmayla ilgili kimseden bir şey öğrenecek değiliz. Tarihimiz, Fransız hükümet yetkilileri tarafından bu şekilde azarlanmayı hak etmiyor, umarım özür dilerler."

Gerginlik giderek tırmandı

İtalya ayrıca dün sabah, Fransa'nın Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı.

İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria da dün Paris'te Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Kriz nasıl patlak verdi?

İtalya, 629 Afrikalı göçmeni taşıyan bir Fransız yardım gemisinin, limanlarına yaklaşmasına izin vermemişti. Gemi, göçmenleri kabul eden İspanya'ya gidiyor.

Kaynak: AA