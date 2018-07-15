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Fransa Ulusal Bayramı kutlamaları talihsizliklere sahne oldu

Fransa'nın ulusal bayramı Bastille Günü, akrobasi uçaklarının Fransız bayrağının renklerini karıştırması, motosikletli polislerin çarpışması gibi talihsizliklerle doluydu.

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Fransa Ulusal Bayramı kutlamaları talihsizliklere sahne oldu

Fransa'nın ulusal bayramı Bastille Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle kutlandı. Adını Fransız İhtilali'nin önemli eylemlerinden olan Bastille baskınından alan törenin bu yılki kutlama programı talihsizliklere sahne oldu.

İlk önce Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait akrobasi uçakları gösterisine başladı. 9 uçağın 3'erli gruplar halinde gökyüzüne Fransız bayrağını resmetme çalışması başarısızlıkla sonuçlandı.

Renklerin karıştırıldığı gösteride uçaklardan biri mavi yerine kırmızı boya püskürttü.

Macron'un gözü önünde çarpıştılar

Geçit töreninde ise bir başka talihsizlik yaşandı.

2 motosikletli polis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile misafirlerin gözleri önünde çarpışarak yere düştü. Motosikletlerini yerden kaldıran polisler, performanslarına devam etti.

Bastille Günü

Her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Fransa Ulusal Bayramı Bastille Günü, adını Fransız İhtilali'nin önemli eylemlerden biri olan 14 Temmuz 1789'daki Bastille hapishanesi baskınından alıyor.

Paris hapishanesi Bastille, monarşik otoriteyi temsil ediyordu. Kraliyetin hükmüyle hapse atılan ve itiraz hakkı olmayan mahkumlar, hapishane baskınıyla serbest bırakılmıştı. Baskın, Fransız İhtilali'nin parlama noktası olmuştu.

136 yıldır kutlanıyor

Benjamin Raspail, 21 Mayıs 1880’de Bastille Günü'nün yani 14 Temmuz tarihinin ulusal bayram olmasını teklif etti. 27 ve 29 Haziran'da Senato'nun kabul ettiği öneri, 6 Temmuz 1880’de Fransa Ulusal Bayramı olarak yasalaştı.

Kaynak: TRT Haber, AFP

Etiketler: uçak, Fransa Ulusal Bayramı, bayrak, Bastille Günü, akrobasi, motosiklet, kaza
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