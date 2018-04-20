Fransa, tokalaşmayı reddeden kadının vatandaşlığını iptal etti

Fransa'da yaşayan ve vatandaşlık başvurusunda bulunan Cezayirli bir kadın, Vatandaşlık Kabul Töreni sırasında dini inançları sebebiyle üst düzey bir erkek yetkilinin elini sıkmayı reddetti.

Al Arabia'da yer alan habere göre hükümet yetkilileri, tören sırasında tokalaşmak istemeyen Cezayirli Müslüman kadının, "kuralları yerine getirmediği ve Fransa toplumuna asimile olmadığı gerekçesiyle" vatandaşlık hakkını iptal etti.

Alınan karar sonucu mahkemeye iptal davası açan kadın, bunun bir güç istismarı olduğunu söyleyerek kararın geri çekilmesini istedi. Ancak yetkili mahkeme, verilen ilk kararın doğru olduğunu vurgulayarak iptal davasını reddetti.