Fransız basınında çok sayıda haber çıktığını ve farklı bilgiler paylaşıldığını ifade eden yetkili, "Bu konuda Fransa'nın pozisyonu değişmedi. Fransa Suriye'ye asker göndermeyecek ve bu ülkede yeni bir operasyon düzenlemeyi planlamıyor. Biz DEAŞ ile mücadelede uluslararası koalisyonun çizgisini takip ediyoruz" dedi.

Fransız basını, Macron ile görüşen SDG heyetinin ağzından, "Macron'un Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği" iddiasına yer vermişti.

Bu açıklamaları internet sayfalarında son dakika gelişmesi olarak ve Fransa'nın resmi açıklaması şeklinde yayınlayan çok sayıda gazete ve dergi, daha sonra Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklama ile haber metinlerinde değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA