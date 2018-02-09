Fransa, Suriye'de insani koridor açma çağrısı yaptı

Fransa Inter radyosuna konuşan Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'deki durumu çok dikkatle izlediklerini ve bu durumun endişe yarattığını belirterek, ülkedeki hava saldırılarının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Doğu Guta ve İdlib'te siviller hedef alındığını hatırlatan Parly, "Bu şekilde gerçekleştirilen bir savaş kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Suriye'de iç savaş 8 yıldır sürüyor. Küresel güçlerin desteklediği grupların gerçekleştirdiği saldırılarda bu güne kadar, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla insan göçe zorlandı.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye'de Beşşar Esed rejimi yanlısı güçlerin Fırat nehrinin doğusuna 'herhangi bir tahrik olmaksızın' saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bunun üzerine koalisyon, kendi askerlerini ve ortak kuvvetlerini savunmak adına Esed güçlerine karşı saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırı, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri olarak adlandırdığı PYD/PKK'nın DEAŞ'tan temizlediği Deyrizor’da bulunan petrol rafinerisinin olduğu bölgeye gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Reuters