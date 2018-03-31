  • 31 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.957
    EURO 4.884
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.49
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa, sınır dışı etmede kendi rekorunu kırdı

Fransa, sınır dışı etmede kendi rekorunu kırdı

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, geçen yıl "radikalleştiği" gerekçesiyle 20 yabancının sınır dışı edildiğini açıkladı. Bu sayıyla Fransa, sınır dışı etme rekorunu kırdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransa, sınır dışı etmede kendi rekorunu kırdı

Sınır dışı edilen kişiler hakkında bilgi vermeyen Collomb, son günlerde tartışma konusu olan "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişilerin sayısının 26 bin olduğunu ve bu kişileri hapse atmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Trebes ve Carcassonne terör saldırılarının ardından sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler, hükümete, takip altındaki kişilerin sınır dışı edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise birkaç gün önce Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Fiş S" listesinde yer alan kişilerin, bir şüpheye dayanarak Fransa'daki özgürlüklerinden mahrum edilemeyeceklerini söylemişti.

Radikalleşmeye ilişkin eylem planı

Geçen hafta Trebes ve Carcassonne'daki saldırıları düzenleyen saldırganın "Fiş S" listesinde yer aldığı bildirilmişti.

Philippe, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında hükümetin radikalleşmeye ilişkin eylem planını açıklayarak, cezaevlerinde radikalleşen tutukluları diğerlerinden ayırmak için 400'ü bu yılın sonunda olmak üzere bin 500 kişilik bir bölümün oluşturulacağını belirtmişti.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen OHAL uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanunla, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: sınır dışı, rekor, fransa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER