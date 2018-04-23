Fransa, sığınmacılar için şartlarını zorlaştırdı

Yeni iltica ve göç yasa tasarısı, Fransız Ulusal Meclisini ikiye böldü. Sol görüşlü partiler "insanlık dışı", Irkçılar ise yetersiz buldu.

Tartışmalı yasa tasarısı, 60 saatten uzun süren görüşmelerin ardından oylamaya sunuldu. 139'a karşı 228 oyla kabul edildi. Oylamada 24 milletvekili çekimser kaldı.

Yeni düzenlemeyle, Fransa'ya iltica koşulları daha da zorlaştı. Önceden 120 gün olan başvuru süresi, 90 güne düşürüldü.

Bu başvuruların, eskisi gibi 11 ayda değil, en geç altı ay içinde sonuçlandırılması öngörülüyor. Başvuruları reddedilenlerin ise itiraz süresi kısaltılıyor.

Yasa tasarısı, sınır dışı edileceklerin gözaltında tutulma süresini de 45 günden 90 güne çıkartıyor. Üstelik yasa dışı yollardan ülkeye girenler için, bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gérard Collomb, Avrupa'da iltica başvurularında görülen düşüşe rağmen Fransa'daki başvurularda artış olduğunu söyledi.

Collomb, tasarıyla kontrollü göç sağlanacağını sözlerine ekledi. Muhalefet partilerinin tepkilerine rağmen tasarının haziran ayında Senato'da görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber