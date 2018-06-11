Fransa sığınmacı kampını yine zorla tahliye etti

Fransa yönetimi, sığınmacılara kötü muamelesiyle eleştiri oklarının hedefinde.

Başkent Paris'te binlerce sığınmacı barakalar ve derme çatma çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Ve Fransa sokakları her gün başka bir zorla tahliye operasyonuna sahne oluyor.

300 sığınmacı tahliye edildi

Grand-Synthe kentinde kampta kalan 300 civarı sığınmacının tahliyesi sabahın erken saatlerinde başladı.

Sığınmacılar, yaklaşık 120 kilometre güneydeki Hauts-de-France bölgesinde farklı kabul merkezlerine götürüldü.

Sığınmacıların hali içler acısı...

İki hafta önce de Grand-Synthe polisi, bir spor salonuna sığınan yaklaşık 400 kişiyi barınabilecekleri başka yerlere gönderdi.

Geçen hafta Paris'te de polis, nehir kenarı ve köprü altlarına barınan yaklaşık bin sığınmacıyı tahliye etti.

Barınma merkezlerine yerleştiriyor sonra çıkarıyor

Sığınmacılar otobüslerle bölgede bir spor salonuna götürüldü.

İlkel kamplardan tahliye edilen sığınmacılar, geçici barınma merkezlerine yerleştiriliyor ve buralardan da kısa süre sonra çıkarılıyor.

Kaynak: AA