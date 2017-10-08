'Fransa sığınmacı çocukların İngiltere'ye gitmesini zorlaştırıyor'

Fransa'nın yaklaşık 400 sığınmacı çocuğun İngiltere'deki ailelerinin yanına gitmesi için gerekli yasal süreçleri işletmediği bildirildi.

İngiltere ve Galler Barosu İnsan Hakları Komitesinin (BHCR) raporuna göre, Fransa, sığınmacı çocuklarının İngiltere'ye göç taleplerini yeterince aktif biçimde dikkate almıyor.

Raporda, sığınmacıların Fransa'dan İngiltere'ye geçiş güzergahında bulunan Calais kentindeki "Jungle" (Vahşi Orman) sığınmacı kampında bulunan yaklaşık 10 bin kişinin Fransa güvenlik güçlerince tahliyesinin ardından yaklaşık 400 çocuğun Fransa'da ebeveynsiz kaldığı belirtildi.

Bu çocukların insan kaçakçılığı, istismar ve hastalık tehdidi altında olduğuna işaret edilen raporda, çocukların İngiltere'deki ailelerinin yanına gitmesini sağlayabilecek 6 farklı alternatif yasal sürecin Fransa tarafından uygun bir biçimde işletilmediği kaydedildi.

Büyük Britanya'nın geçen yıl yanlarında ebeveyleri olmayan 900 çocuğu kabul ettiği belirtilen raporda, Fransa'daki çocukların halihazırda günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli imkanlardan da yoksun oldukları ifade edildi.

Fransa'daki sığınmacıların ve özellikle çocukların koşulları, ülkedeki sivil toplum örgütlerince de sık sık eleştiriliyor.