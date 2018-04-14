Fransa Savunma Bakanı Parly: Müdahale öncesinde Rusya'yı uyardık

ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerini hedef aldıkları saldırıyla ilgili Fransa'dan açıklamalar arka arkaya gelmeye devam ediyor.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, amaçlarının Suriye rejiminin yeniden kimyasal silah kullanmasını önlemek olduğunu söyleyerek müdahale öncesinde Rusya'yı uyardıklarını belirtti.

Fransız Hava Kuvvetleri'nin rejimin müttefiklerini hedef almadığını söyleyen Parly, Suriye'ye ABD ve İngiltere ile koordinasyonlu olarak kruz füzeleri atıldığını aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Esed rejiminin kırmızı çizgiyi geçtiğini söyleyerek kimyasal tesisleri hedef aldıklarını aktardı.

Kaynak: TRT Haber