Fransa, Paris’teki sığınmacı kamplarını tahliye ediyor

İçişleri Bakanlığı, Paris’teki sığınmacı kamplarına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Paris'in kuzeyi ve doğusunda yaklaşık 2 bin 300 kişinin barındığı yasa dışı kampların Paris halkı için dayanılmaz hale geldiği ve insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla kampların bir an önce tahliye edilmesine karar verildiği belirtildi.

2015'ten bu yana 35. tahliye

İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Paris emniyet müdürü ve Paris'in de içinde bulunduğu Ile de France valisi ile tahliye işlemlerini görüşmek üzere bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, Paris Belediyesinin sığınmacı kampları ve tahliyeler konusunda sorumlu davranması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, bunun 2015'ten bu yana 35. tahliye olacağı ve 28 bin kişinin şimdiye kadar bu çadırlardan uzaklaştırıldığı hatırlatılarak yerel yöneticilerin yasa dışı kampların yeniden kurulmaması için gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

Nehir kıyısı ve köprü altlarında yaşıyorlar

Paris'te, sığınmacılar genel olarak üç bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Uzun süredir şehrin Porte de la Villette bölgesindeki Saint-Denis Kanalı etrafında toplanan sığınmacıların sayıları, son günlerde önemli oranda arttı.

Ile-de-France bölge Valisi Michel Cadot, ay başında yaptığı açıklamada, 2015’ten bu yana 30 kez tahliye edilen kampın gelecek haftalarda tekrar boşaltılacağı bilgisini vermişti.

Her gün ortalama 80 kişi ekleniyor

Paris’in kuzeyindeki Porte de Clignancourt bölgesinde bulunan iki sığınmacı kampında ise yaklaşık bin kişi çadır ve barakalarda yaşıyor. Jaures ve Poissonniers kamplarında daha çok Eritreli, Sudanlı ve Afgan sığınmacılar kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Devletin sığınmacılar için açtığı La Chapelle kabul merkezinin 30 Mart’ta kapanmasıyla buradaki kişiler sokağa terk edildi.

Le Parisien gazetesi, şehrin kuzeyinde nehir kenarında veya köprü altlarında yaklaşık 3 bin sığınmacının bulunduğunu belirterek bahar aylarıyla bu sayıya her gün ortalama 80 kişinin eklendiğini yazdı.

Kaynak: AA