Fransa: Operasyona Mirage, Rafale savaş uçakları ile 4 fırkateyn katıldı

Kaynaklar, saldırıda bir hava savunma fırkateyni, üç çok görevli fırkateyn, Mirage 2000 jetleri, Rafale, AWACS (Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi) kullanıldığını açıkladı.
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Aynı kaynaklar, saldırıların iki kimyasal silah üretim merkezine yapıldığını, hava saldırılarının sona erdiğini ancak ordunun talebi üzerine tüm ekip ve ekipmanın harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.
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Kaynak: Reuters