Fransa: Operasyona Mirage, Rafale savaş uçakları ile 4 fırkateyn katıldı

Kaynaklar, saldırıda bir hava savunma fırkateyni, üç çok görevli fırkateyn, Mirage 2000 jetleri, Rafale, AWACS (Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi) kullanıldığını açıkladı.

Aynı kaynaklar, saldırıların iki kimyasal silah üretim merkezine yapıldığını, hava saldırılarının sona erdiğini ancak ordunun talebi üzerine tüm ekip ve ekipmanın harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters