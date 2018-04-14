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Fransa: Operasyona Mirage, Rafale savaş uçakları ile 4 fırkateyn katıldı

Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Suriye rejimine yönelik düzenlenen operasyona Mirage, Rafale savaş uçakları ile 4 fırkateynin katıldığını açıkladı.

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Kaynaklar, saldırıda bir hava savunma fırkateyni, üç çok görevli fırkateyn, Mirage 2000 jetleri, Rafale, AWACS (Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi) kullanıldığını açıkladı.

Aynı kaynaklar, saldırıların iki kimyasal silah üretim merkezine yapıldığını, hava saldırılarının sona erdiğini ancak ordunun talebi üzerine tüm ekip ve ekipmanın harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: fransa, suriye
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