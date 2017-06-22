Fransa nüfusu 2050'de 74 milyonu bulacak

Fransa'da 2050 yılında nüfusun 74 milyonu bulacağı ve 20 milyon kişinin 65 yaşın üzerinde olacağı bildirildi.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsünün raporuna göre, gelecek 30 yıl boyunca Fransa nüfusu ülkenin her bölgesinde artacak.

Ülkede 2017 başı itibarıyla 66,9 milyon olan nüfusun, 2050 yılında 74 milyon olacağı belirtilen raporda, yıllara göre ortalama nüfus artışının ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

2050 yılı itibarıyla ölümlerin doğumların önüne geçeceğine işaret edilen raporda, 20 milyon kişinin de 65 yaşın üzerinde olacağı kaydedildi.

Halihazırda nüfus yoğunluğu sıralamasında dünyada 22'nci sırada yer alan Fransa'nın, 2050'de 28'inci sıraya düşeceğinin tahmin edildiği de bildirildi.

Fransa’da geçen yıl kadın başına doğurganlık oranı 1,93 çocuk olarak gerçekleşmiş, bu oran 1976’dan beri ülkedeki en düşük doğurganlık oranı olarak kayıtlara geçmişti.

Doğurganlığın en düşük olduğu yaş grubu ise 25-29 olarak belirlenmişti.

Fransa 2015 yılı itibarıyla 1,96 ortalamayla Avrupa’da en yüksek doğurganlık oranına sahip ülke durumundaydı.

Fransa'da 2012 yılında ortalama yaşam süresi 82,5 yıl olmuştu.