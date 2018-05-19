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Fransa Nice Havalimanı'nda bomba alarmı

Fransa Nice Havalimanı'nın bomba ihbarı üzerine 2 terminalinin boşaltıldığı ve geçici olarak hizmete kapatıldığı öğrenildi.

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Fransa Nice Havalimanında bomba alarmı

Fransa’nın güney sahilindeki Nice kentinde bulunan Nice Havalimanı'nın, bomba ihbarı üzerine geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

Havalimanı resmi Twitter hesabından şu duyuru paylaşıldı:

"Alarmın ardından terminal güvenlik amacıyla boşaltıldı. Yakında yeniden açılacak. Durum hakkında sizi bilgilendireceğiz."

 

 

Kalkışına izin verilmeyen uçaklarda mahsur kalan yolcuların ise inmesine müsaade edilmediği aktarıldı.

Polis ve askerler tarafından kontrol edilen havalimanının çok gecikmeden tekrar açılacağı duyuruldu.

Havalimanı, Cannes Film Festivali'nin gerçekleştiği alana sadece 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: AFP

Etiketler: Nice, fransa, bomba
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