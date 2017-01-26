Fransa meclisinde danışman tartışması

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağ Cumhuriyetçi Partinin adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı adı ile maaş alması" konusunda başlayan tartışma konusu büyümeye devam ediyor.

Fransa'da skandal haberlerin bir numaralı durağı olan Mediapart, mecliste çok sayıda milletvekili eşi ve çocuklarına yarı veya tam zamanlı sözleşmeli çalışanlar olarak danışman sıfatı ile iş verildiğini bildirdi.

Haber sitesi, 2014 yılı rakamlarına göre 577 milletvekilinden 115'inin yakın akrabalarını, danışman sıfatıyla tam gün, yarım gün veya sözleşmeli olarak işe aldığını duyurdu.

Haber sitesi, milletvekillerinin danışmanlarının yüzde 20'sini eş ve çocukların yanında aralarında kuzenlerin de bulunduğu yakın akrabaların oluşturduğuna dikkati çekti.

Le Canard Enchaine dergisi, Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere maaş aldığını öne sürmüştü.

Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bu haberin ortaya çıkmasını ardından François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" konusunda ön soruşturma başlatmıştı.