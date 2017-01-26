  • 26 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.097
  • BIST 83092.75
    ALTIN 146.55
Buradasınız : » » Fransa meclisinde danışman tartışması

Fransa meclisinde danışman tartışması

Fransa'da meclisinde milletvekilleri yakınlarının 'danışman' sıfatı altında maaş aldıkları söylentileri tartışmalara yol açtı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransa meclisinde danışman tartışması

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağ Cumhuriyetçi Partinin adayı François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı adı ile maaş alması" konusunda başlayan tartışma konusu büyümeye devam ediyor.

Fransa'da skandal haberlerin bir numaralı durağı olan Mediapart, mecliste çok sayıda milletvekili eşi ve çocuklarına yarı veya tam zamanlı sözleşmeli çalışanlar olarak danışman sıfatı ile iş verildiğini bildirdi.

Haber sitesi, 2014 yılı rakamlarına göre 577 milletvekilinden 115'inin yakın akrabalarını, danışman sıfatıyla tam gün, yarım gün veya sözleşmeli olarak işe aldığını duyurdu.

Haber sitesi, milletvekillerinin danışmanlarının yüzde 20'sini eş ve çocukların yanında aralarında kuzenlerin de bulunduğu yakın akrabaların oluşturduğuna dikkati çekti.

Le Canard Enchaine dergisi, Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere maaş aldığını öne sürmüştü.

Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, bu haberin ortaya çıkmasını ardından François Fillon'un eşi Penelope Fillon'un "milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş alması" konusunda ön soruşturma başlatmıştı.

Etiketler: fransa, fransa meclisi, milletvekilleri yakınları, mediapart
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER