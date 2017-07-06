  • 06 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Fransa Meclisi OHAL'i 6'ncı kez uzattı

Fransa Ulusal Meclisi, Paris saldırılarının gerçekleştiği 13 Kasım 2015'te ilan edilen OHAL uygulamasının 6'ncı kez uzatılmasına karar verdi.

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Fransa Meclisi OHALi 6ncı kez uzattı

Bakanlar Kuruluna 21 Haziran'da sunulan "Fransa'da OHAL uygulamasına dair yasa tasarısı" Fransa Ulusal Meclisinde oylandı.

Hafta içinde Meclis ve Senatonun ilgili komisyonlarından geçen tasarının Ulusal Meclisteki oylamasına 577 milletvekilinden 150'si katıldı.

OHAL'i 1 Kasım'a kadar uzatmayı öngören tasarı 13'e karşı 137 oyla kabul edildi. 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırıları sırasında ilan edilen OHAL, daha önce 5 kez uzatılmıştı. 6'ncı kez uzatılması kararlaştırılan uygulama, ilerleyen günlerde Senato'nun onayına sunulacak. Tasarının buradan da geçerek yasalaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü milletvekili ve senatörleri bir araya getirdiği Kongredeki konuşmasında, OHAL uygulamasını sonbaharda bitireceklerini belirtmişti.

Gerçekte OHAL uygulaması kaldırılırken, uygulamanın getirdiği yetki ve kısıtlamalar, hükümetin hazırladığı terörle mücadele kanunu kapsamına dahil ediliyor. Hükümet, terörle mücadele yasası kabul edilinceye dek OHAL'in sürdürülmesine karar verdi.

Yeni kanuna göre, adli makamların yetkisinde olan birçok güç, valiliklere devrediliyor. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adrese baskınlar, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme, ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada yer alacak ve valiliklerin yetkisinde olacak. 

Etiketler: fransa, fransa ohal, Paris
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