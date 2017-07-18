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Fransa Kültür Bakanlığının Twitter hesabı "hack"lendi

Fransa Kültür Bakanlığının resmi Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

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Fransa Kültür Bakanlığının Twitter hesabı &quot;hack&quot;lendi

Kültür Bakanlığının yazılı açıklamasında, Bakanlığın Twitter hesabının 01.00 ve 05.00 saatleri arasında ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, hesabın geri alındığını ve söz konusu saatlerde paylaşılan mesajların silindiği kaydedildi.

"Le Figaro" gazetesinde yer alan habere göre, bilgisayar korsanının söz konusu hesaptan paylaştığı mesajların bazılarının hakaret içerikli olduğu ve bazı kullanıcılarla da yazıştığı belirtildi.

Haberde, Bakanlığın Twitter hesabını ele geçiren kişinin, Bakanlığın sosyal medyadan sorumlu çalışanlarından birinin 13 yaşındaki oğlu olduğu iddia edildi.

Etiketler: Fransa Kültür Bakanlığı, Fransa Kültür Bakanlığının Twitter hesabı
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