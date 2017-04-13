  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.652
    EURO 3.902
  • BIST 90952.16
    ALTIN 150.975
Buradasınız : » » Fransa, Irak'taki operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı

Fransa, Irak'taki operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı

Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa'nın Irak'ta bu hafta 4 hava, 58 topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransa, Iraktaki operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı

Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa'nın Irak'ta bu hafta 4 hava, 58 topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan kısa açıklama ve açıklamanın ekindeki haritada bu hafta Chammal operasyonu çerçevesinde Irak'taki faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Fransız uçakları Irak'ta bu hafta 27 uçuş gerçekleştirdi. Uçuşlardan dördünde hedeflere ateş edilerek dört hedef imha edildi.

Bölgedeki topçu birliklerinin ise 58 topçu atışı yaptığı belirtildi. Topçu atışlarının hepsinin Musul çevresinde yoğunlaştığı, hava saldırılarının ikisinin de yine aynı bölgede olduğu belirtildi.

Etiketler: fransa, Irak, Irak saldırılar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER