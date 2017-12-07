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Buradasınız : » » Fransa ile Katar arasında 6,6 milyar avroluk anlaşma

Fransa ile Katar arasında 6,6 milyar avroluk anlaşma

Fransa, Katar'a toplamda 6,6 milyar avro değerinde 12 adet Rafale modeli savaş uçağı ve 50 adet Airbus tipi uçak sattı.

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Fransa ile Katar arasında 6,6 milyar avroluk anlaşma

Katar, Fransa'dan toplam 6,6 milyar avro değerinde 12 adet Rafale modeli savaş uçağı ile 50 adet Airbus tipi uçak almasını kapsayan bir anlaşma imzaladı.

Fransa Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, anlaşma uyarınca Fransa, Katar'a 1,1 milyar avro değerinde 12 adet Rafale modeli savaş uçağı ile 5,5 milyar avro değerinde 50 adet Airbus A321 tipi uçağı sattı.

Resmi bir ziyaret için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, anlaşmaya imza koydu.

Katar ayrıca Fransız şirketi Nexter'den 1,5 milyar 500 bin avro değerinde 490 adet zırhlı aracın alımı için niyet mektubu imzaladı.

Fransa ile Katar arasında terörle mücadele konusunda ikili iş birliğini içeren bir anlaşma da imzalandı. 2015'te 6,3 milyar avro karşılığında Katar'a 24 adet Rafale tipi savaş uçağı satmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, katar, rafale, Airbus
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