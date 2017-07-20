Fransa Hindistan'a 31 uçak hibe etti

Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan Hava Kuvvetlerinden üst düzey yetkililerin 17-20 Temmuz arasında Paris'e gelerek görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Geçen yıl Hindistan'a 36 adet Rafale tipi savaş uçağı satan Fransa'nın, 2005'te kullanmayı durdurduğu Jaguar tipi 31 savaş uçağını Hindistan'a hibe ederek yeni bir Rafale satışı peşinde olduğu ileri sürüldü.

Haberde, hibe edilen 31 uçağın sadece eğitim veya yedek parça amacıyla değerlendirilebileceği ifade edildi.

Habere göre, dünya üzerinde Jaguar tipi uçakları kullanan son ülke olan Hindistan, bu uçakları mevcut 105 uçağın yenilenmesi ve yedek parça takviyesi amacıyla kullanacak.

Haberde, 12 yıldır Chateaudun kentindeki hangarlarda bekletilen Jaguar tipi uçakların adedinin yaklaşık 300 bin avroya satılabileceği kaydedilerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hindistan'dan yeni bir Rafale siparişi alabilme hedefiyle bu uçakları hibe etme kararı verdiği öne sürüldü.

Fransa, uzun yıllar pazarlık yaptığı Rafale tipi savaş uçakların satışında başarı sağlamış ve geçen yıl Hindistan'a 8 milyar avro karşılığında 36 adet satmayı başarmıştı.

Rafale uçaklarının üreticisi Dassault'un Genel Müdürü Eric Trappier, Hindistan'dan sonra Mısır ve Katar ile 24 uçaklık satış sözleşmesi imzaladıklarını ve Malezya ile 18, Hindistan ile de 57 uçaklık yeni sözleşmeler için görüşmelerin sürdüğünü kaydetmişti.

Fransa, geçen hafta da 21 milyon avroya 63 adet Mirage F1 tipi uçağı, Amerikan Hava Kuvvetlerine, eğitim amacıyla kullanılmak üzere sattığını duyurmuştu.

Fransa-İngiltere ortak yapımı Jaguar uçakları, 1968'de ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve 2005'e kadar Fransız, 2007'ye kadar da İngiliz ordusunda yer almıştı.

Jaguarlar son olarak Körfez Savaşı ve Bosna Savaşı'nda kullanılmıştı.