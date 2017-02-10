Fransa güvenlik açığını böyle kapatacak

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, ülkedeki güvenlik sorununu çözmek için 2 bin 600 gezici güvenlik kamerasının hizmete gireceğini bildirdi.

Fransız bakan, Senato Genel Kurulunda, güvenlik ve asayiş sorunlarıyla ilgili sözlü soru önergelerini yanıtladı.

Le Roux, "Polis ve jandarmanın hizmetine yeni 2 bin 600 gezici güvenlik kamerası tedarik edilecek. Bunlardan 2 bini polis, 600'ü ise jandarmaya teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Fransız bakan, yeni gezici güvenlik kamera sisteminin asayiş ve güvenliğin sağlanmasında önemli katkı sağlayacağını savundu.