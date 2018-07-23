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Fransa esrar satışını yasallaştırmaya hazırlanıyor

Fransa'da, uyuşturucu yasası nedeniyle ortaya çıkan karışıklıklar, esrar satışının yasallaştırılması tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Hükümet, yasayı yeniden inceleyecek.

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Fransa esrar satışını yasallaştırmaya hazırlanıyor

Fransız hükümeti, ülkenin esrar kullanımı konusundaki belirsiz yasalarını yeniden incelemeye hazırlanıyor.

Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzyn, Haziran ayı ortasında hükümetin, esrar türevli ürünlerin yüzde 2'den az THC (ana etken madde) içerdiği sürece satılmasına olanak tanıyacak uyuşturucu kanunlarını yeniden gözden geçireceğini duyurmuştu. Karar üzerine Tütün Mağazaları Konfederasyonu açıklama yaptı.

"Esrarı mağazalarımızda satmaya hazırız"

Tütün Mağazaları Konfederasyonu Başkanı Philippe Coy, Fransız gazetesi Le Parisien'e verdiği röportajda, esrarın yasal hale gelmesi durumunda eğlence amaçlı olarak kullanılacağını savunarak, esrarı mağazalarda satmaya hazır olduklarını söyledi.

Coy, Sağlık Bakanı Buzyn'e, "bir gün Fransa'da esrar yasallaştırılırsa, ülkenin esrar için bir numaralı referans ağı haline geleceğini ve daha da ileri gideceklerini söylediğini" anlattı.

Yasa boşluğu, Fransa'da yasal esrar ürünleri satmak için kafe açan birçok girişimci tarafından istismar ediliyor. Ancak geçen ay başkent Paris'te uyuşturucu maddelerin taşınması, bulundurulması, teklif edilmesi veya devri, satın alınması veya kullanılmasını yasaklayan yasa gereği iki mekan kapatılmıştı.

Kaynak: France 24

Etiketler: yasal boşluk, yasa, fransa, esrar, düzenleme
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