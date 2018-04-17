Fransa Esed'e verdiği nişanı geri alıyor

Elysee Sarayı, Esed'e 2001 yılında eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından verilen ödülün geri alınması için disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Chirac, 2000 yılında, babası Hafız Esed'in 30 yıl süren 'demir pençe' rejiminin ardından Suriye'de "reform" beklentisiyle iktidara gelen Esed'i onurlandırmak için bu madalyayı vermişti.

Geleneksel olarak sadece Fransız Cumhurbaşkanı, bir yabancıya verilen nişanı geri alabiliyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce de cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla gündeme gelen Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in ödülünü geri çekmişti.

Kaynak: AFP