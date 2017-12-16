Fransa elçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde değil

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in Başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini Tel Aviv'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil." ifadesini kullandı.

Le Drian, RTL radyosunun canlı yayınına katılarak, Trump'ın Kudüs kararı, Kuzey Kore, İran ve pazartesi günü başlayacak ABD ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.

Filistinlilere bir umut, bir perspektif verilmesi gerektiğini kaydeden Le Drian, aynı zamanda İsrail'in de sorumluluklarını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Le Drian, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu amaçla, pazar günü Paris'te görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "jest" talep ettiğini hatırlattı.

Fransız bakan sunucunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın kararına karşılık olarak Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan etti. Bu kadar ileri gitmese de Cumhurbaşkanı Macron Filistinlilere yönelik benzer bir jest yapacak mı" şeklindeki sorusuna, "Fransa, şimdilik Büyükelçiliğini Tel Aviv'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil." yanıtını verdi.

Le Drian ayrıca, Fransa'nın, ortaya konulacak yeni barış müzakereleri sürecinin gidişatı ve sonucunu değerlendireceğini ve buna göre başkentin taşınması konusunda pozisyon belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Ülkesinin bölgede masaya konulacak her türlü barış sürecini destekleyeceğini kaydeden Le Drian, "ABD Başkanı Trump'ın haftalar önce ilan ettiği (yeni) inisiyatifi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, pazartesi ABD'ye giderek Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşeceğini ve gündemdeki konuların ele alınacağını hatırlattı.