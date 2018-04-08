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Buradasınız : » » Fransa, Doğu Guta için BMGK'yı toplantıya çağırdı

Fransa, Doğu Guta için BMGK'yı toplantıya çağırdı

Esed rejiminin Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal katliamının ardından Fransa, BMGK'yı toplantıya çağırdı.

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Fransa, Doğu Guta için BMGKyı toplantıya çağırdı

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Etiketler: fransa, Doğu Guta, duma, kimyasal saldırı
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