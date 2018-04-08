Esed rejiminin Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal katliamının ardından Fransa, BMGK'yı toplantıya çağırdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Batı biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyordu
Duma'daki kimyasal katliamın bilançosu artıyor
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu vahşetten dolayı Suriye yönetimini şiddetle kınıyoruz
Trump'tan Esed rejiminin saldırılarına çok sert tepki
Fransa, Doğu Guta için BMGK'yı toplantıya çağırdı
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