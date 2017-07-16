Fransa Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Le Drian, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed ile Cidde'de bir araya geldi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad el-Avad ve İstihbarat Birimi Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin de hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi, Ortadoğu'daki gelişmeler ve terörle mücadelede harcanan ortak çabaların ele alındığı kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu kapsamında bugün Cidde'ye gelmişti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.