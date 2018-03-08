Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian partisinden istifa etti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, CNews haber kanalında katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl mayıs ve haziran aylarında yapılan seçimlerde tarihi hezimet yaşayarak yüzde 6 oy alan iktidar partisi Sosyalist Parti (PS) döneminde Savunma Bakanı olan Le Drian, parti yöneticilerinin yeni hükümette yer alan bakanların sosyalist olmadıkları yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.

"44 yıldır üyesi olduğum Sosyalist Parti'den büyük duygu yoğunluğu içinde ayrılıyorum. Aynı zamanda büyük bir gurur, çünkü François Mitterrand, Lionel Jospin ve hala büyük bir dostluk bağım olan François Hollande dönemlerinde mücadeleye katıldım ve 13 zafer kazandım."

Le Drian, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zaferiyle sonuçlanan seçimlerden sonra kurulan hükümette Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti. Macron'un kurduğu En Marche! (Yürüyüş) hareketine katılmayan Le Drian, bu tavrını sürdürecek.

Almanya'da sosyalistlerin yüzde 70 oranında Başbakan Angela Merkel ile koalisyon kurulmasını desteklediğini vurgulayan Le Drian, Fransız Sosyalist Partisi'nin ise içine kapandığını ve hükümeti desteklememekle hata ettiğini söyledi.

Kaynak: AA