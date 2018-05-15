Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Ortadoğu patlamaya müsait, savaş çıkabilir

Fransa Dışişleri Bakanı, "İsrail'in güvenliğine bağlıyız ancak bu seviyede bir şiddet meşrulaştırılamaz" diyerek Gazze'deki katliamı eleştirdi.

Öte yandan, İsrail polisinin Gazze sınırı yakınlarında Filistinli silahsız bir sivili vurarak şehit ettiği ifade edildi.

Le Drian, ABD'nin İran politikası ve büyükelçilik hamlesine atıf yaparak, "ABD ile aramızda anlaşmazlıklar var. Çünkü her iki durumda da Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı hareket etmeye karar verdi" dedi.

ABD, önceki Başkan Barack Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Başkan Donald Trump yönetimi, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni de resmen Kudüs'e taşımıştı.

Kaynak: Reuters