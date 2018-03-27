Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Barışın tek yolu iki devletli çözüm

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Ramallah'taki bakanlık binasında bir araya geldi.

2014'te duran barış görüşmelerinin yeniden başlaması için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede Le Drian, ülkesinin, her ikisinin başkenti Kudüs olan iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

"Fransa, Filistinlilerin acılarını hafifletmek konusunda kararlıdır"

"Sürdürülebilir barışa ulaşmanın tek yolu" olarak tanımladığı müzakerelere geri dönülmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Le Drian, "Fransa, bölgedeki tüm tarafların yararına yapıcı rol oynamak ve Filistinlilerin acılarını hafifletmek konusunda kararlıdır." dedi.

Açıklamada, Maliki'nin de Fransa'nın, uluslararası platformlarda Filistin'in yanında durmasını ve Filistin meselesinin geleceğini ilgilendiren uluslararası kararlar lehine oy kullanmasını övdüğü belirtildi.

Le Drian, ziyareti çerçevesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Ramallah'ta kabul edilmişti.

Abbas görüşme sırasında, barış sürecine hamilik edecek uluslararası bir mekanizmanın kurulacağı ve 1967 sınırlarında Filistin devletinin tanınacağı uluslararası bir barış kongresi yapılmasının gerekliliği üzerinde durmuştu.

Kaynak: AA