Fransa Dışişleri Bakanı Le Drain: Fransa BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep ediyor

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı için Fransa’dan bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Twitter hesabından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

#Syrie : Ghouta, Idlib, Afrin - la France demande une réunion urgente du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Entretien ce matin avec mon homologue Turc. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) 21 Ocak 2018

Fransız Bakan, Suriye'nin her yerinde ateşkes ve koşulsuz insani yardım istediklerini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüşmüştü.

Kaynak: Reuters