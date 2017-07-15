Fransa Dışişleri Bakanı, Körfez krizi için Katar'da

Katar'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile biraraya gelerek, Körfez krizini görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed, başkent Doha'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesi sonrasında düzenlediği ortak basın toplantısında, Doha ve Paris'in Körfez krizinin bölgede terörle mücadele çabalarını sekteye uğrattığı konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Fransız mevkidaşı ile görüşme sırasında tüm dünya ülkelerinin ve uluslararası toplumun ortak hedefinin terörle ve terörün finans kaynaklarıyla mücadele olduğunu vurguladıklarını ifade eden Muhammed, "Terörle mücadele siyasi ve fikri terör uygulayarak ya da devlet terörüyle yapılmaz." dedi.

Uluslararası kanun ve sözleşmelere aykırı bir şekilde bazı ülkeler tarafından ambargo uygulanan Katar'ın içinde bulunduğu şartların masaya yatırıldığını kaydeden Muhammed, Fransa'nın, Kuveyt'in krizin diyalogla çözümü noktasındaki arabuluculuğuna verdiği destekten memnun olduğunu dile getirdi.

Muhammed, "Biz, bu krizin aşılması için Fransa ve tüm dost ülkelerle iş birliğine önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise ülkesinin tüm kesimlere diyalog ve sağduyu mesajı ilettiğini, Kuveyt'in krizin çözümü için sarf ettiği çabaları güçlü bir şekilde desteklediğini aktardı.

Le Drian, "Paris, krizin başından beri tüm kesimler arasında diyalog ortamının korunmasına çalıştı. Katar Dışişleri Bakanı ile birçok konuyu ele aldık. Büyük çoğunluğu, Körfez'deki son durumlar hakkındaydı." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın önerilerine değinen Le Drian, Tillerson'ın Fransa için de uygun olan bir anlaşmanın temelleri konusunda yol haritası önerileri sunduğunu belirtti.

"Fransa, çözüme ulaşmak için krizin tarafları ile görüşmeler yaptı. Kriz kimsenin yararına değil. Bilakis tüm ülkelerin çıkarlarının aleyhine." diyen Le Drian, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'den bir mesaj aldığına ve Emir'in mesajda Doha'nın ulusal egemenliğine zarar vermemek şartıyla görüşmelere hazır olduğunu vurguladığına işaret etti.

Le Drian, "Fransa Cumhurbaşkanı, Katar Emiri ile bazı görüşmeler yaparak Körfez krizini ve Fransa'nın bu konudaki endişelerini ele aldı. Ayrıca Katar Emiri'ni Paris'e davet etti." ifadelerine yer verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de kapsayan Körfez turu kapsamında bugün Katar'a gelmişti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.