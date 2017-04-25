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Fransa, DEAŞ'a karşı net tavrını ortaya koydu

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sapin, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a yardım yaptığı ortaya çıkan LafargeHolcim şirketinin üst düzey yöneticilerinin yargılanmasını istedi.

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Fransa, DEAŞa karşı net tavrını ortaya koydu

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Michel Sapin, Fransız ve İsviçreli inşaat şirketi LafarfgeHolcim'in Üst Yöneticisi (CEO) Eric Olsen’in, şirketin, Suriye'deki silahlı gruplara para ödediğini itiraf etmesi üzerine, CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, terör örgütüne dolaylı para yardımında bulunulmasına tepki gösterdi.

"Terörist bir grupla uzlaşı arayışı kabul edilemez"

Bu konuda yargıya görev düştüğünü dile getiren Sapin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"LafargeHolcim grubunun, Suriye’deki silahlı gruplara dolaylı olarak mali yardımda bulunmakla suçlanan sorumluları mahkum olmalı. Bu tür bütün finansmanlar hakkında dava açılmalı ve sorumluları kim olursa olsun mahkum olmalı. Terörist bir grupla uzlaşı arayışı kabul edilemez. Para vererek uzlaşma sağlayarak, onları finansa etmiş oluyorsunuz."

LafargeHolcim'in Üst Yöneticisi (CEO) Eric Olsen, şirketin Suriye'deki faaliyetlerine devam etmesi ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi için silahlı gruplara para ödendiğini itiraf etmesinin ardından dün istifasını açıklamıştı.

Şirketin Suriye'deki yasa dışı ödemelerine ilişkin Fransız savcıların başlattığı soruşturma halen devam ediyor.

Fransa'daki bazı insan hakları kuruluşları, terör örgütü DEAŞ militanlarına ödendiği iddia edilen paraların, savaş suçlarının işlenmesine yardımcı olduğu iddiasıyla şirket hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fransız basınında yer alan haberlerde de şirketin yaptığı ödemelerden bir kısmının terör örgütü DEAŞ'a gönderildiği kaydedilmişti. 

Etiketler: fransa, michel sapin, DEAŞ, teröristler, terör örgütü, fransa ekonomi bakanı
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