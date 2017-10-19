Fransa Cumhurbaşkanı'na 'Esed'den 'Büyük Haç'ı' geri al çağrısı

Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından 2001'de Esed'e Elysee Sarayı'nda verilen en yüksek şeref nişanı olan Büyük Haç'ı (Grand-Croix) geri alması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a internet üzerinden çağrıda bulunuldu.

Change.org internet sitesi üzerinden paylaşılan imza kampanyası mektubunda, "Şam tiranına böyle bir nişanın verilmesinin utanç verici olduğuna artık bir şüphe yoktur." ifadesi yer aldı.

Mektupta ayrıca Macron'un 19 Eylül'de, "Beşar Esed bir suçludur. Yargılanmalı ve suçları ile ilgili olarak uluslararası yargı önünde hesap vermelidir." ifadeleri de hatırlatıldı.

Kaynak: AA