Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un makyaj masrafı şaşırttı

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ilk 3 aylık makyaj faturası ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 3 aylık makyaj masrafının 26 bin euro olduğu açıklandı. Macron’un makyajcısı Natacha M., Macron’un ilk 3 aylık cumhurbaşkanlığı görevi süresince yaptığı makyajın faturasını Elysee Sarayına ulaştırdı. Toplamda 26 bin euro eden, biri 10 bin diğeri 16 bin euroluk 2 faturanın önceki cumhurbaşkanlarının makyaj masraflarına nazaran daha uygun olduğu öğrenildi.

Macron’un selefi Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde kontratlı olan makyajcısının ayda 6 bin euro, kuaförünün ise ayda 10 bin euro maaş aldığı açıklanmıştı.

Öte yandan, Macron’un kuaför masrafı ise henüz bildirilmedi.