Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan sürpriz ABD ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 23-26 Nisan tarihleri arasında Washington’a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaretinin en büyük hedefi Trump’ı, İran ile uluslararası toplumun 2015’te vardığı Nükleer Anlaşma’yı yırtmaması konusunda ikna etmek.

Trump, İran’ın nükleer çalışmalarının izlenmeye devam edilmesini, özellikle nükleer çalışmaların sona ermesi için anlaşmada öngörülen 2025-2030 tarihlerinin kaldırılmasını istiyor.

Ziyaretin diğer önemli gündem maddeleri ise, ABD'nin AB’ye uygulamak istediği alüminyum ve çelik ithalatına gümrük vergisinin engellenmesi.

Suriye’de bundan sonra izlenecek yol haritası ve ABD ile Fransa ve AB’nin ilişkilerinin sağlamlaştırılması da Macron'un temaslarında gündemde olacak.

Kaynak: TRT Haber

