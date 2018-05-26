Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ABD’nin Kudüs kararına tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, güncel konularla ilgili soruları cevaplandırdı.

ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını değerlendiren Macron, “Açıkçası bunun yanlış bir karar olduğunu söyledim. Bugün bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmamamız gerektiğini düşünüyorum ki bu çok açık ilkelere, belirli bir dengeye dayanıyor” dedi.

İki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan Macron, Fransa’nın buna bağlı kaldığını ve orada yaşayan halkları asla unutmadıklarını söyledi. İnsanların barış içinde yaşadığı iki devletli çözüm hususunda müzakerelerin yapılması gerektiğini kaydeden Macron, “Bu yüzden bana göre, büyükelçiliğin taşınması çok doğru ve istenilen bir karar değil. Bu hususta üzüntü duyuyoruz” diye konuştu.

ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili de Macron, herkesin birbirine saygı duyması gerektiğini ifade etti. Macron, “Eğer bir anlaşmaz imzalıyorsak kimin bu anlaşmadan çıkacağına bakmaksızın bu anlaşmada kalmalıyız. İmzalananlar yerine getirilmelidir” dedi.

Kaynak: AA