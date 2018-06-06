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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Trump'la görüşmelerim "sosis" gibiydi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmelerinin "sosis" gibi olduğunu, "içindekileri anlatmamanın daha iyi olacağını" söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Trumpla görüşmelerim &quot;sosis&quot; gibiydi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesiyle ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi.

During a news conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Macron was asked about a CNN report on Monday saying that a phone call between the French leader and Trump last week had been "terrible"

Trump ve diğer dünya liderleriyle görüşmelerinin "sosis" gibi olduğunu söyleyen Macron, 19. yüzyıl'da yaşamış Alman devlet adamı Otto von Bismarck'ın meşhur bir sözüne atıfta bulunarak, "Bismarck'ın dediği gibi, insanlara sosislerin nasıl yapıldığını anlatırsak, onları yemeye devam etmeleri olası değildir.  Bu yüzden insanların yemeklerin hazırlanma aşamasından çok son hallerini görmelerini isterim" dedi.

7-8 Haziran'da Kanada’da yapılacak G7 zirvesinde Trump'la bir araya geleceğini söyleyen Macron, görüşmeye dair bir ayrıntı paylaşmayı reddetti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, Sosis, Macron, görüşme, Bismarck
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