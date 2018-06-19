Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendisine 'Manu' diye hitap eden öğrenciyi azarladı

Milli gün törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tek tek öğrencilerin elini sıkarken, öğrencilerden biri kendisine kısa adıyla selam verdi.

"Nasıl gidiyor Manu?"

Öğrencinin bu tavrına kızan Macron, "Hayır, bunu söyleyemezsin" diyerek, öğrenciyi azarladı.

Özür diledi ama yetmedi

Hatasını anlayan öğrenci "Afedersiniz, özür dilerim sayın Cumhurbaşkanı" dese de Macron özrü duymazdan gelip, "Burada resmi bir törendesin, ona göre davranmalısın. Budalalık yapabilirsin, ama bugün milli gün ve bana 'sayın cumhurbaşkanı' ya da 'efendim' demelisin, tamam mı? Devrim yapmayı istediğin gün, önce mezun olmak için derslerini çalışırsın, sonra geçimini sağlarsın ve ancak ondan sonra başkalarına ders verebilirsin" dedi.

Kaynak: TRT Haber

