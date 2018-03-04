Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İranlı mevkidaşı Ruhani ile Suriye'yi görüştü

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'deki insani durumu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, mevkidaşını, Suriye rejimine, Doğu Guta'da kuşatılmış nüfusa karşı düzenlenen saldırılara son vermek, insani yardımların ulaşması ve tahliyelerin yapılması için gerekli baskıyı uygulamaya çağırdı." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesi sağlamak için beraber çalışma konusunda mutabık kalındı

Macron'un görüşmede, BMGK'nin 2401 sayılı ateşkes kararını uygulama konusundaki İran'ın sorumluluğunun altını çizdiği bildirildi.

İki liderin, gelecek günlerde Birleşmiş Milletler ile sahada somut neticeler almak, insani yardımların ulaşması ve ateşkesi sağlamak için beraber çalışma konusunda mutabık kaldıkları belirtilirken, Fransa için bunun bir öncelik olduğu ve Macron'un, Ruhani ile bu konularda bu hafta yeniden bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA