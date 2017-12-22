  • 23 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.521
  • BIST 111099.47
    ALTIN 155.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Fransa, Filistin Devleti'ni doğru zamanda tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Fransa, Filistin Devleti'ni doğru zamanda tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, Filistin Devleti'ni baskı altında olmadan doğru zamanda tanıyacak." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Filistin arasındaki barışın ancak müzakerelerle sağlanabileceğini belirterek, “İki devletli çözüme alternatif yok.” dedi.

Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Elysee Sarayı’ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Macron, Abbas’a ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma kararını desteklemediğini söylediğini aktardı.

İsrail ile Filistin arasındaki barışın ancak müzakerelerle sağlanabileceğine işaret eden Macron, “İki devletli çözüme alternatif yok.” diye konuştu.

Filistin’in Fransa’nın dostu olduğunu vurgulayan Macron, bölgede barışın sağlanması için diyaloğa devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

'Filistin'in devlet olarak tanınması' sorusuna cevap

Macron, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıyıp tanımayacağı sorusu üzerine, bu konuda acele bir karar almak istemediğini belirterek, “Bugün tek taraflı bir şekilde bu şartlarda Filistin’i ülke olarak tanımak etkili bir karar mı? Konuştuğumuz bu anda buna inanmıyorum.” yanıtını verdi.

Filistin'i devlet olarak tanıma kararının ABD’nin Kudüs kararından sonra alınmasının uluslararası hukuka aykırı olmasa da bölgede başka sorunlar yaratabileceğine dikkati çeken Macron, ülkesinin bu konudaki kararı ABD’nin Kudüs kararına tepki olarak almayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Macron, yaşanan soruların üzerine böyle bir karar almanın hataya sebebiyet vereceğini dile getirerek, “Çözüm iki devletlidir. Mekanik olarak (Filistin’in tanınması) sürecin içerisinde olacak. Fransa, BM ve müttefikleriyle beraber sorumluluğunu alacak. Bunu barış için doğru zamanda yapmak istiyorum. Bu kararı acele ederek almak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

“ABD marjinalleşti. Şu anda aynısı yapmamaya çalışıyorum.” diyen Macron, herkes ile görüştüğünü ve çalıştığını, Filistin’i devlet olarak tanıma kararını baskı altında almayacağını söyledi.

Etiketler: Macron, franca, bm'nni kararı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER