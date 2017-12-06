  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bir karardır

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa'nın onaylamadığı üzücü bir karardır. Bu, uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bir karardır." dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bir karardır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararın Fransa'nın onaylamadığı "üzücü" ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı bir karar olduğunu belirtti.

Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'in başkenti Cezayir bulunan Macron, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Fransa'nın onaylamadığı üzücü bir karardır. Bu, uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bir karardır" ifadelerini kullanan Macron, Kudüs'ün statüsünün uluslararası toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu kaydetti.

Macron, Kudüs'ün statüsünün BM çatısı altında İsrail ile Filistin arasında belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

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