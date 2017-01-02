Fransa Cumhurbaşkanı Erbil'de

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Irak'ın başkenti Bağdat'taki resmi temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi.

Hollande ve beraberindeki heyeti IKBY Başkanı Mesut Barzani düzenlenen resmi bir törenle Erbil Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılamada Barzani'nin yanı sıra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, İçişleri Bakanı Kerim Sincari ve IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Hollande, Barzani ve IKBY'li bakanlarla bir araya geldikten sonra, terör örgütü DEAŞ ile mücadele veren Peşmerge güçleri ve Fransız askeri danışmanların yer aldığı cepheyi ziyaret etti.

Musul'un doğusundaki Zerdık Dağı'ndaki Peşmerge cephesine gelen Hollande'a, Barzani ve Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian de eşlik etti.

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı Zerdık Dağı'nda Hollande, bir süre dürbünlerle Musul kent merkezi ve çevre bölgesini izleyerek oradaki Peşmerge ve Fransız askerlerden DEAŞ'a karşı verilen mücadele ve ilerlemelere ilişkin bilgi aldı.

Cephe ziyaretinden sonra Erbil'e dönen Hollande'ın, Barzani ile ortak bir basın toplantısı düzenledikten sonra Paris'e dönmesi bekleniyor.

Hollande, ilk defa 12 Eylül 2014'te Erbil kentine gelerek Barzani ile bir araya gelmişti. AA