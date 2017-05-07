Fransa bugün yeni Cumhurbaşkanını seçiyor

Merkezdeki yürüyüş hareketi lideri Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen karşı karşıya gelecek.

Seçimin ilk turunda merkez sağ ve soldaki adayların beklenmedik şekilde elenmesinin ardından, Cumhuriyetçi Fransua Fiyon ve Sosyalist Benua Amon destekçilerini liberal ekonomi politikalariyla öne çikan Macron'a oy vermeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki açıklamalarıyla açık şekilde desteklediği yabancı ve İslam karşıtı Le Pen ise, kararsız seçmenin oylarını almayı hedefliyor.

Seçimleri Le Pen'in kazanması durumunda dünya siyasetinde popülizmin tavan yapması bekleniyor. Seçim Türkiye için, Suriye ve Irak politikaları, Ermeni iddiaları, ekonomi ve AB ile ilişkilerin geleceği açısında önem taşıyor.

Anketler Macron'un, Le Pen'e yüzde 20 oranında fark atabileceğini gösteriyor.

Avusturya merkezli bir spor bahis sitesi, Avrupa'da Fransa seçimleri için oynanan toplam bahis miktarının 1 milyon 100 bin doları aştığını duyurdu. Miktarın büyük bir bölümünün Macron'un galibiyetine yatırıldığı açıklandı.

Öte yandan seçim arefesinde bilgisayar korsanlarinin Macron'un kampanyasını hedef aldığı duyuruldu. Kampanyadan çalınan gerçek belgelerin sahte belgelerle karıştırılarak internette paylaşıldığı belirtildi.

Seçimin ilk turunda, Macron oylarin yüzde 24'ünü, Le Len ise yüzde 21'ini almıştı.

Ülkede milletvekili seçimi ise, yine 2 turlu olmak üzere önümüzdeki ayın 2. ve 3. pazarı yapılacak.

Fransa'da Macron cumhurbaşkanlığına yakın

Fransa'da ülkenin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanı seçimini, kendisini siyasi olarak merkezde konumlayan ve ekonomi politikalarında liberal, sosyal politikalarda ise solcu olduğunu ifade eden Emmanuel Macron'un kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İlk tur seçimlerde yanılmayan kamuoyu yoklamalarında bu sefer Macron'un yüzde 62 oy oranına ulaştığı tahmin ediliyor.

Kurduğu hareketin henüz yaklaşık bir yıllık geçmişi olan Sosyalist Partinin eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'un ilk tur oylamalarda elenen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı François Fillon ve Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon'dan aldığı destek büyük önem taşıyor.

İlk tur seçimin hemen ardından Fillon'un yüzde 20,01'lik ve Hamon'un yüzde 6,36'lık oylarıyla Macron'u destekleyeceklerini açıklamaları, yüzde 24,01 oy alan Macron'un oy potansiyelini yüzde 50'nin üzerine çıkardı.

İlk turda yüzde 19,58 oy alan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un kampanya merkezi tarafından yapılan araştırmada oyların yaklaşık üçte birinin Macron'a gideceğinin belirlenmesiyle Macron'un cumhurbaşkanlığını kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Seçmenlerin Macron'a oy vermesinin ana sebeplerden birini, aşırı sağ karşıtlığı oluşturuyor. Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin eski lideri Marine Le Pen'in iktidara gelmesini istemeyen pek çok sivil toplum örgütü, bazı dini kuruluşlar, yazarlar ve sinemacılar seçmenlerden Macron'un desteklenmesini talep ediyor.