Fransa BMGK'yı Suriye konusunda acil toplantıya çağırdı

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı için Fransa’dan bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Twitter hesabından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

#Syrie : Ghouta, Idlib, Afrin - la France demande une réunion urgente du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Entretien ce matin avec mon homologue Turc. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) 21 Ocak 2018

Fransız Bakan Doğu Guta'da, İdlib'de, Afrin'de ve Suriye'nin her yerinde ateşkes ve koşulsuz insani yardım istediklerini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüşmüştü.

Kaynak: Reuters