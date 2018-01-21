  • 21 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.658
  • BIST 115147.06
    ALTIN 163.15
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa BMGK'yı Suriye konusunda acil toplantıya çağırdı

Fransa BMGK'yı Suriye konusunda acil toplantıya çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplanmaya çağırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransa BMGKyı Suriye konusunda acil toplantıya çağırdı

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı için Fransa’dan bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Twitter hesabından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

Fransız Bakan Doğu Guta'da, İdlib'de, Afrin'de ve Suriye'nin her yerinde ateşkes ve koşulsuz insani yardım istediklerini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüşmüştü.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, suriye, fransa, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER