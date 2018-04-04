  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4
    EURO 4.919
  • BIST 113975.62
    ALTIN 171.573
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa başbakanı ülkesindeki grev nedeniyle Mali ziyaretini erteledi

Fransa başbakanı ülkesindeki grev nedeniyle Mali ziyaretini erteledi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün başlayan grevin ülke geneline yayılması ve protesto gösterilerinin üniversitelere sıçraması sonrası Mali ziyaretini erteledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransa başbakanı ülkesindeki grev nedeniyle Mali ziyaretini erteledi

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Philippe'nin ülkede kalmayı tercih ettiği ve bu nedenle hafta sonu Mali'ye düzenleneceği ilan edilen gezinin ertelendiği kaydedildi.

Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, hükümetin ülkedeki demiryollarının dönüşümü projesini sonuna kadar savunacağını ve "reformun sükunet içinde, büyük bir kararlılık ve taviz vermeden" uygulamaya sokulacağını kaydetti.

Griveaux, grevler ve gösteriler hakkında sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanlardan, reform projesini halka sakin bir şekilde anlatmaları ve kimseyi karşılarına almamaları talimatını verdiğini söyledi.

Greve katılanların günlük ücretlerinden mahrum kalacaklarını hatırlatan Griveaux, yaklaşık bir yıl önce ülkede değişim ve dönüşüm umutlarıyla göreve gelen hükümetin söz konusu reformları mutlaka yapacağını ve kimsenin buna engel olamayacağını ekledi.

Fransa yönetiminin demiryollarında reforma gitme kararına tepki gösteren ülkenin en büyük 4 sendikası, 3 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar sürecek genel grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Hükümetin, statülerinde değişiklik getiren reform planına karşı çıkan demiryolu çalışanları greve başlamış, ülkedeki 20'den fazla üniversiteye bağlı 60'tan fazla kampüste de öğrenciler greve destek için blokaj eylemi ve gösterilere başlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, grev
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER