  • 23 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.852
    EURO 5.677
  • BIST 102352.78
    ALTIN 201.078
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa Başbakanı Philippe İsrail ziyaretini iptal etti

Fransa Başbakanı Philippe İsrail ziyaretini iptal etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin ay sonu İsrail'e yapacağı ziyaretin iptal edildiği açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransa Başbakanı Philippe İsrail ziyaretini iptal etti

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin 31 Mayıs-1 Haziran'da İsrail'e yapacağı ziyaret hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "gelecek günlerde hükümetin yürüttüğü çalışmaların yoğunluğu nedeniyle Başbakan Philippe'nin İsrail ziyaretinin iptal edildiği" belirtildi.

Le Figaro gazetesi, Philippe'nin İsrail ziyaretinin iptal edilmesinin arkasında, ülkedeki demiryolu reformu, kamu yayıncısı kurumların işleyişiyle ilgili düzenlemeler ve Haziran ayında yapılacak çalışmalar nedeniyle başbakanlık ajandasının yoğunluğu olduğunu yazdı.

Trump'a tepki 

Fransa yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki göstermiş, kararın bölgedeki iki devletli çözüm umutlarını suya düşürdüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, "ABD bu kararla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını ihlal etmiş ve uluslararası hukuka aykırı davranmıştır" demişti.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, israil, Edouard Philippe
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER