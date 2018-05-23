Fransa Başbakanı Philippe İsrail ziyaretini iptal etti

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin 31 Mayıs-1 Haziran'da İsrail'e yapacağı ziyaret hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "gelecek günlerde hükümetin yürüttüğü çalışmaların yoğunluğu nedeniyle Başbakan Philippe'nin İsrail ziyaretinin iptal edildiği" belirtildi.

Le Figaro gazetesi, Philippe'nin İsrail ziyaretinin iptal edilmesinin arkasında, ülkedeki demiryolu reformu, kamu yayıncısı kurumların işleyişiyle ilgili düzenlemeler ve Haziran ayında yapılacak çalışmalar nedeniyle başbakanlık ajandasının yoğunluğu olduğunu yazdı.

Trump'a tepki

Fransa yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki göstermiş, kararın bölgedeki iki devletli çözüm umutlarını suya düşürdüğünü açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, "ABD bu kararla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını ihlal etmiş ve uluslararası hukuka aykırı davranmıştır" demişti.

Kaynak: AA