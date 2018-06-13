Fransa Başbakanı Philippe Fransa İslam Konseyi'nin iftarına katıldı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bazı Fransız siyasetçiler ve dini liderler Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) başkent Paris'te verdiği iftarda bir araya geldi.

CFCM Başkanı Ahmet Oğraş'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Fransız siyasetçilerin yanı sıra, Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fevzi Hamurcu, Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui ve Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavairoly gibi dini liderler de katıldı.

Başbakan Philippe, CFCM yönetim kurulu üyeleriyle görüştü ve davetlilerle el sıkıştı. Ardından Philippe, iftar programında yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ayrıca, beraber olmanın ve anı paylaşmanın önemli olduğunu vurgulayan Philippe, "Burada olmak büyük bir onur çünkü sizinle bu iftarı paylaşıyorum ve ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bu dönemde size güvendiğimi söylemek istiyorum" dedi.

"Her bireyin dinini özgür bir şekilde yaşaması gerekiyor"

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, resmi görevinin dışında bu iftar davetine Müslüman toplumun bir kardeşi olarak katıldığını söyledi. Collomb, hükümetin önceliği her bireyin kendi dinini özgür bir şekilde yaşaması olduğunu ve laikliği bu çerçevede algıladıklarını anlattı.

Fransa'da Müslümanları ilgilendiren sorunların çözümünde beraber katetmeleri gereken mesafenin olduğundan bahseden Collomb, hükümetin radikalleşmeyi önleme konusunda ilerlemeler kaydettiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

"Açık bir şekilde söylüyorum. Gerek ben ve gerekse siz, Fransa'daki Müslümanların dışlandığını ve toplumdan ayrı bir topluluk oluşturduğu fikrini kabul edemeyiz. Bu mücadeleyi önce siz göstereceksiniz."

Fransa'da imamların dini eğitimi ve ibadethanelerin finansı konularının tekrar ele alınmasının önemli olduğundan bahseden Collomb, ülkede İslam'ın doğru mesajının tekrar anlatılmasının gerektiğini söyledi.

CFCM Başkanı Ahmet Oğraş ise, Fransa'da laiklik yasasının insanların dinlerini özgür bir şekilde yaşamasına imkan verdiğini ve bu bağlamda devletin herkese eşit şekilde yaklaşması gerektiğini anlattı.

Ülkede CFCM'in reforme edilmesi gerektiğiyle ilgili tartışmaların olduğunu söyleyen Oğraş, CFCM'in reform çalışmalarına başlamadan önce Müslümanların görüşlerine başvuracaklarını da vurguladı.

Kaynak: AA